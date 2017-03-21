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  • 21.03, 08:31
    Госдеп США подтвердил визит Тиллерсона в Россию в апреле. Госдепартамент США, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Госдеп США подтвердил визит Тиллерсона в Россию в апреле

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    Госдеп США подтвердил визит Тиллерсона в Россию в апреле

    Госдеп США подтвердил визит Тиллерсона в Россию в апреле

      Госдепартамент подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле планирует посетить Россию.

      Как сообщил ТАСС представитель Госдепартамента, «в апреле он отправится в Италию на встречу (представителей) стран „семерки“, а затем в Россию».

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь не стала подтверждать или опровергать сообщения СМИ о якобы предстоящем визите в Москву госсекретаря США.

      Мария Захарова: «На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены».

      При этом Захарова выразила удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона».

      Мария Захарова: «Политическим элитам в США пора разобраться: это снова „русские хакеры“ взломали госдеповские сервера или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение».

      Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле.

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