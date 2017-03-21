СМИ: Тиллерсон планирует в апреле посетить Россию

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле.
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По информации двух источников агентства, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.
Также сообщается, что Тиллерсон не намерен участвовать в апрельской встрече глав МИД стран НАТО. По данным четырех источников, Тиллерсон может пропустить встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 5–6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Между тем Госдепартамент США пока не подтверждает информацию о предстоящем визите Тиллерсона в Москву. «У нас на данный момент нет объявлений о поездках (Тиллерсона)», — сказал ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.
Также сообщается, что Тиллерсон не намерен участвовать в апрельской встрече глав МИД стран НАТО. По данным четырех источников, Тиллерсон может пропустить встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 5–6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Между тем Госдепартамент США пока не подтверждает информацию о предстоящем визите Тиллерсона в Москву. «У нас на данный момент нет объявлений о поездках (Тиллерсона)», — сказал ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.
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