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  • 20.03, 21:54
    Видеозаписью со школьником на 25-м этаже заинтересовалась полиция Перми. YouTube, дети и подростки, Пермь, полиция, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Видеозаписью со школьником на 25-м этаже заинтересовалась полиция Перми

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    Видеозаписью со школьником на <nobr>25-м</nobr> этаже заинтересовалась полиция Перми

    Видеозаписью со школьником на 25-м этаже заинтересовалась полиция Перми

    Видеозаписью со школьником на <nobr>25-м</nobr> этаже заинтересовалась полиция Перми

      Очередным примером безрассудства подростков, которое чуть не привело к трагедии, сегодня заинтересовалась полиция Перми.

      Школьники выложили на YouTube видеоролик, снятый на 25-м этаже недостроенной высотки. На кадрах один из подростков прогуливается по ограждению балкона и в конце, под одобрительные возгласы одноклассников, делает «ласточку».

      «Оператор» призывает ставить лайки и обещает, что следующая прогулка состоится уже на 50-м этаже. Выяснилось, что ролик сняли ученики пермской школы №135, подросток на видео — родом из Киргизии.

      Алексей Куляпин, директор школы: «В субботу мы встречались с родителями, они приняли решение, и в воскресенье папа с сыном уехали в Бишкек. Документы забрали, и теперь они будут учиться в Бишкеке».

      Полиция проводит по факту случившегося проверку и выясняет, действовал школьник по собственной инициативе или поддался на провокацию.

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