Видеозаписью со школьником на 25-м этаже заинтересовалась полиция Перми

Очередным примером безрассудства подростков, которое чуть не привело к трагедии, сегодня заинтересовалась полиция Перми.
Школьники выложили на YouTube видеоролик, снятый на 25-м этаже недостроенной высотки. На кадрах один из подростков прогуливается по ограждению балкона и в конце, под одобрительные возгласы одноклассников, делает «ласточку».
«Оператор» призывает ставить лайки и обещает, что следующая прогулка состоится уже на 50-м этаже. Выяснилось, что ролик сняли ученики пермской школы №135, подросток на видео — родом из Киргизии.
Алексей Куляпин, директор школы: «В субботу мы встречались с родителями, они приняли решение, и в воскресенье папа с сыном уехали в Бишкек. Документы забрали, и теперь они будут учиться в Бишкеке».
Полиция проводит по факту случившегося проверку и выясняет, действовал школьник по собственной инициативе или поддался на провокацию.
«Оператор» призывает ставить лайки и обещает, что следующая прогулка состоится уже на 50-м этаже. Выяснилось, что ролик сняли ученики пермской школы №135, подросток на видео — родом из Киргизии.
Алексей Куляпин, директор школы: «В субботу мы встречались с родителями, они приняли решение, и в воскресенье папа с сыном уехали в Бишкек. Документы забрали, и теперь они будут учиться в Бишкеке».
Полиция проводит по факту случившегося проверку и выясняет, действовал школьник по собственной инициативе или поддался на провокацию.
Комментарии