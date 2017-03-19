Пятиклассник в Перми прошел по краю балкона на 25-м этаже: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как подросток прошелся по краю балкона пермской высотки. Запись опасного трюка осуществил его друг.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на 25-м этаже здания в ЖК «Грибоедовский». Отмечается, что, по предварительным данным, юный экстремал и автор видео являются учениками пятого класса школы №135, которая находится недалеко от жилого комплекса.



В конце видеоролика автор заявил, что подобный трюк в следующий раз нужно будет повторить на высоте 50-го этажа. На момент написания новости видео набрало на YouTube уже более восьми тысяч просмотров.