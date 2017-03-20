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  • 20.03, 21:54
    В Сети появилась альтернатива «группам смерти». дети и подростки, Интернет, самоубийства, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сети появилась альтернатива «группам смерти»

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    В Сети появилась альтернатива «группам смерти»

    В Сети появилась альтернатива «группам смерти»

    В Сети появилась альтернатива «группам смерти»

      Пока Роскомнадзор блокирует так называемые группы смерти, в социальных сетях появляются десятки других с тем же содержанием. Психологи предлагают бороться с этим явлением зеркальным методом: с помощью игры пропагандировать эстетику жизни вместо эстетики смерти.

      Каждый день кураторы группы «Белый медведь» Сергей и Павел отправляют около трех тысяч сообщений с полезными квестами. Студенты создали группу два месяца назад. Это произошло после того, как виртуальное пространство России и Восточной Европы наводнили интернет-сообщества с деструктивными играми вроде «Синих китов», цель которых — довести геймеров до самоубийства, заставляя выполнять жуткие задачи.

      А вот в «Белом медведе» ежедневные задания прямо противоположные, но тоже требующие силы, смелости и креатива: устроить дома генеральную уборку, выйти на утреннюю пробежку, отжаться раз 30, самостоятельно налепить пельменей. А главное — делиться достижениями друг с другом. И подростки активно подключаются к игре.

      Сергей Иорданий, создатель игры «Белый медведь»: «Дети находят у нас общение и понимание, то есть мы даем все то, что они не могут получить либо при разговоре с родителями, либо при разговоре со сверстниками. То есть мы пытаемся найти индивидуальный подход к каждому ребенку».

      Сама идея запустить подобный квест принадлежит психотерапевту из Молдавии Штефану Попову. После того как в ласты «Синих китов» угодили двое подростков в Кишинёве, врач решил создать онлайн-игру наоборот.

      Идею подхватили и в России: за последний месяц в Сети появилось множество виртуальных квестов под девизом «твори добро». Дело вроде хорошее, но и тут есть подводные камни, за которыми могут прятаться «Синие киты», говорят психологи. Например, в одной из таких групп после увеличения числа подписчиков произошло что-то вроде ребрендинга: кураторы начали публиковать мрачные картинки и довольно депрессивные песни. Вопросы вызывает и форма игры.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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