Путин при отборе членов Общественной палаты сделал ставку на экспертов нового поколения

Владимир Путин обновил состав Общественной палаты в той части, которая формируется по президентской квоте. Это 40 человек. Список заметно обновился. В частности, почти в два раза увеличилось число тех, кто занимается общественным контролем. Таким образом, палата должна стать доступнее для инициатив гражданских активистов.
Общественная палата в России появилась еще в 1994 году, но в 2005-м организация была существенно видоизменена, и принципы ее формирования действуют и поныне. Всего в Общественной палате 168 членов. Сорок из них утверждает президент, 85 человек — это представители региональных общественных палат, еще 43 отбираются из различных общественных объединений и некоммерческих организаций.
Сегодня завершился первый этап. Владимир Путин своим указом окончательно утвердил состав президентской квоты. Из этого списка два человека — знаменитый кардиохирург Лео Бокерия и главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев — входили еще в состав Палаты первого созыва. Бокерия как президент Лиги здоровья нации будет заниматься этими же вопросами и в Палате, а Фадееву прочат пост секретаря Палаты, он будет отвечать за направление «Качество повседневной жизни».
Валерий Фадеев: «В стране сейчас наблюдается бум волонтерства, бум движения гражданских активистов на местах. Тысячи проектов по стране. Это и помощь обездоленным, и помощь больным, и бесплатные лекции детям, и работа с животными. Местные власти часто используют общественность, активистов, чтобы получить, как это раньше говорили, „одобрямс“. Не нужен нам „одобрямс“. Наоборот, умные управленцы используют волонтеров для того, чтобы развивать территории, развивать свои города».
Представителей экспертного сообщества в списке почти в два раза больше прежнего. Президент ждет от них экспертизы законопроектов и разработки новых общественных инициатив. Опыт вице-президента «Яндекса» Марины Яниной будет необходим для законов о регулировании потоков информации. Возможно, она подключится к созданию подзаконных актов по «пакету Яровой».
Марина Янина: «Считаем, что современные технологии, которые приходят в нашу жизнь, нуждаются в общественном обсуждении, чтобы были защищены прежде всего пользователи и был найден правильный баланс в законодательном регулировании».
В составе Палаты будут два ректора: Михаил Погосян, возглавляющий МАИ, и Наталья Починок из Российского государственного социального института.
Михаил Погосян: «Только объединив усилия различного рода структур, отраслевой науки, фундаментальной науки, вузовской науки, промышленности, различных структур государственного управления, мы сможем добиться успеха».
Наталья Починок: «Несмотря на то, что и президент, и многие коллеги действительно уделяли огромное внимание развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, все еще эта работа находится на стартовом, зачаточном уровне».
Вошел в президентский список известный журналист, работавший ранее на НТВ, Евгений Примаков, внук знаменитого политика. Его сфера деятельности в Палате будет связана с гуманитарными программами России за рубежом — тем, что называют «мягкой силой».
Евгений Примаков: «Все-таки необходим этот орган, этот клапан для общественного мнения, такой, как Общественная палата, нужно, чтобы он был. Пока что мне часто вспоминается фильм „Кин-дза-дза!“ великого Георгия Данелия, где ходил Гедеван и говорил: вот от того, что вы думаете не то, что говорите, и говорите не то, что думаете, я наблюдаю весь этот жалкий катаклизм».
Среди новичков в Палате — генеральный директор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко. Ей поручат заниматься сохранением культурного наследия.
Наталья Игнатенко: «В связи с тем, что в какой-то степени по политическим мотивам не очень симпатичное лицо у России формируется на Западе через средства массовой информации, через общественные институты, хочется привнести все-таки и гуманизм, и красоту».
В Палату приглашены выдающиеся тренеры по художественной гимнастике и волейболу Ирина Винер-Усманова и Владимир Алекно, а также гроссмейстер Сергей Карякин.
Общественная палата формируется и значительно обновляется за счет людей, профессиональный опыт которых в их сферах не уступает, а часто и превосходит знания чиновников. Кстати доля тех, кому от 30 до 40 лет, увеличилась. Президент явно делает ставку на новое поколение.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Сегодня завершился первый этап. Владимир Путин своим указом окончательно утвердил состав президентской квоты. Из этого списка два человека — знаменитый кардиохирург Лео Бокерия и главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев — входили еще в состав Палаты первого созыва. Бокерия как президент Лиги здоровья нации будет заниматься этими же вопросами и в Палате, а Фадееву прочат пост секретаря Палаты, он будет отвечать за направление «Качество повседневной жизни».
Валерий Фадеев: «В стране сейчас наблюдается бум волонтерства, бум движения гражданских активистов на местах. Тысячи проектов по стране. Это и помощь обездоленным, и помощь больным, и бесплатные лекции детям, и работа с животными. Местные власти часто используют общественность, активистов, чтобы получить, как это раньше говорили, „одобрямс“. Не нужен нам „одобрямс“. Наоборот, умные управленцы используют волонтеров для того, чтобы развивать территории, развивать свои города».
Представителей экспертного сообщества в списке почти в два раза больше прежнего. Президент ждет от них экспертизы законопроектов и разработки новых общественных инициатив. Опыт вице-президента «Яндекса» Марины Яниной будет необходим для законов о регулировании потоков информации. Возможно, она подключится к созданию подзаконных актов по «пакету Яровой».
Марина Янина: «Считаем, что современные технологии, которые приходят в нашу жизнь, нуждаются в общественном обсуждении, чтобы были защищены прежде всего пользователи и был найден правильный баланс в законодательном регулировании».
В составе Палаты будут два ректора: Михаил Погосян, возглавляющий МАИ, и Наталья Починок из Российского государственного социального института.
Михаил Погосян: «Только объединив усилия различного рода структур, отраслевой науки, фундаментальной науки, вузовской науки, промышленности, различных структур государственного управления, мы сможем добиться успеха».
Наталья Починок: «Несмотря на то, что и президент, и многие коллеги действительно уделяли огромное внимание развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, все еще эта работа находится на стартовом, зачаточном уровне».
Вошел в президентский список известный журналист, работавший ранее на НТВ, Евгений Примаков, внук знаменитого политика. Его сфера деятельности в Палате будет связана с гуманитарными программами России за рубежом — тем, что называют «мягкой силой».
Евгений Примаков: «Все-таки необходим этот орган, этот клапан для общественного мнения, такой, как Общественная палата, нужно, чтобы он был. Пока что мне часто вспоминается фильм „Кин-дза-дза!“ великого Георгия Данелия, где ходил Гедеван и говорил: вот от того, что вы думаете не то, что говорите, и говорите не то, что думаете, я наблюдаю весь этот жалкий катаклизм».
Среди новичков в Палате — генеральный директор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко. Ей поручат заниматься сохранением культурного наследия.
Наталья Игнатенко: «В связи с тем, что в какой-то степени по политическим мотивам не очень симпатичное лицо у России формируется на Западе через средства массовой информации, через общественные институты, хочется привнести все-таки и гуманизм, и красоту».
В Палату приглашены выдающиеся тренеры по художественной гимнастике и волейболу Ирина Винер-Усманова и Владимир Алекно, а также гроссмейстер Сергей Карякин.
Общественная палата формируется и значительно обновляется за счет людей, профессиональный опыт которых в их сферах не уступает, а часто и превосходит знания чиновников. Кстати доля тех, кому от 30 до 40 лет, увеличилась. Президент явно делает ставку на новое поколение.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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