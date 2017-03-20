#ТЫСУПЕР!
Пасечник
ТВ-Эфир
Пасечник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 11:17

    Путин утвердил членов президентской квоты Общественной палаты

    комментировать

    Путин утвердил членов президентской квоты Общественной палаты

    Путин утвердил членов президентской квоты Общественной палаты

    Владимир Путин утвердил членами Общественной палаты РФ 40 человек, составляющих президентскую квоту.

    Соответствующий указ президента с утвержденным списком опубликован на официальном портале правовой информации.

    Из прежнего состава ОП в президентскую квоту попали 11 человек. Как следует из документа, нынешнего секретаря Ообщественной палаты Александра Бречалова среди них нет. В новый состав вошли гроссмейстер Сергей Карякин, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

    В соответствии с документом, членам ОП, утвержденным указом президента, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов РФ, поручено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru