Путин утвердил членов президентской квоты Общественной палаты

Владимир Путин утвердил членами Общественной палаты РФ 40 человек, составляющих президентскую квоту.
Соответствующий указ президента с утвержденным списком опубликован на официальном портале правовой информации.
Из прежнего состава ОП в президентскую квоту попали 11 человек. Как следует из документа, нынешнего секретаря Ообщественной палаты Александра Бречалова среди них нет. В новый состав вошли гроссмейстер Сергей Карякин, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В соответствии с документом, членам ОП, утвержденным указом президента, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов РФ, поручено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.
Из прежнего состава ОП в президентскую квоту попали 11 человек. Как следует из документа, нынешнего секретаря Ообщественной палаты Александра Бречалова среди них нет. В новый состав вошли гроссмейстер Сергей Карякин, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В соответствии с документом, членам ОП, утвержденным указом президента, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов РФ, поручено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.
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