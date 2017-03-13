Гроссмейстер Карякин войдет в новый состав Общественной палаты

Знаменитый шахматист Сергей Карякин принял предложение президента Владимира Путина стать членом Общественной палаты РФ.
Шахматист заявил, что есть две причины, по которым он решил войти в новый состав ОП, передает ТАСС.
Сергей Карякин: «Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился».
Карякин рассказал, что его интересуют проекты по популяризации шахмат и спорта в целом. В частности, он упомянул проект «Шахматы в школах», который поддерживают ФИДЕ и Московская шахматная федерация. Он пояснил, что намерен пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности.
Предстоящую работу в ОП гроссмейстер оценивает как новый вызов. Карякин признался, что никогда не занимался общественной деятельностью, но это его не пугает.
Сергей Карякин: «Учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться!»
Единственную проблему он видит только в отсутствии достаточного количества свободного времени.
Сергей Карякин: «Все-таки я являюсь действующим спортсменом и представляю Россию на самых престижных соревнованиях, но тем интереснее будет совмещать эти деятельности».
Общественная палата начала работу с 2005 года. В этом году формирование ОП пройдет в новом формате. Будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части Общественной палаты.
Сергей Карякин: «Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился».
Карякин рассказал, что его интересуют проекты по популяризации шахмат и спорта в целом. В частности, он упомянул проект «Шахматы в школах», который поддерживают ФИДЕ и Московская шахматная федерация. Он пояснил, что намерен пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности.
Предстоящую работу в ОП гроссмейстер оценивает как новый вызов. Карякин признался, что никогда не занимался общественной деятельностью, но это его не пугает.
Сергей Карякин: «Учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться!»
Единственную проблему он видит только в отсутствии достаточного количества свободного времени.
Сергей Карякин: «Все-таки я являюсь действующим спортсменом и представляю Россию на самых престижных соревнованиях, но тем интереснее будет совмещать эти деятельности».
Общественная палата начала работу с 2005 года. В этом году формирование ОП пройдет в новом формате. Будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части Общественной палаты.
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