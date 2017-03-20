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  • 20.03, 20:23

    Экс-губернатору Челябинской области предъявлено обвинение

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    Экс-губернатору Челябинской области предъявлено обвинение

    <nobr>Экс-губернатору</nobr> Челябинской области предъявлено обвинение

    Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлено обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Светлана Петренко: «Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по статьям „Получение взятки“ и „Подстрекательство к клевете“».

    Михаил Юревич был досрочно отправлен в отставку в январе 2014 года. Его подвергали критике за чрезмерные расходы за счет казны, в том числе на собственную охрану. По некоторым данным, именно из-за этого он и лишился высокой должности.

    В середине марта 2017 года против Юревича возбудили уголовное дело. Его обвинили в получении взятки от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона.

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