Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело о взятке

Против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, Юревич, занимавший в 2012 году пост главы Челябинской области, получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сейчас «проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления».
Михаил Юревич был досрочно отправлен в отставку в январе 2014 года. Юревича часто критиковали за чрезмерные расходы за счет казны, в том числе на собственную охрану. По некоторым данным, именно из-за этого он и лишился высокой должности.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сейчас «проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления».
Михаил Юревич был досрочно отправлен в отставку в январе 2014 года. Юревича часто критиковали за чрезмерные расходы за счет казны, в том числе на собственную охрану. По некоторым данным, именно из-за этого он и лишился высокой должности.
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