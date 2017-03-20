Девять человек выжили при крушении пассажирского лайнера в Южном Судане

Всего на борту самолета авиакомпании South Supreme Airlines находились 44 пассажира.
По данным местных СМИ, большинство находившихся на борту людей погибли. Но из разбившегося самолета достали девятерых выживших, их госпитализируют, сообщает Eye Radio Juba.
Крушение пассажирского самолета произошло в аэропорту города Вау, который является административным центром штата Западный Бахр-эль-Газаль. Причина крушения пока не известна. По словам местного чиновника, которого цитирует BBC Africa, самолет следовал из столицы Южного Судана Джубы.
South Supreme Airlines — южносуданская компания, которая начала работу в 2013 году. С мая 2014 года самолеты авиакомпании выполняли регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и портовым городом в Уганде — Энтеббе.
Крушение пассажирского самолета произошло в аэропорту города Вау, который является административным центром штата Западный Бахр-эль-Газаль. Причина крушения пока не известна. По словам местного чиновника, которого цитирует BBC Africa, самолет следовал из столицы Южного Судана Джубы.
South Supreme Airlines — южносуданская компания, которая начала работу в 2013 году. С мая 2014 года самолеты авиакомпании выполняли регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и портовым городом в Уганде — Энтеббе.
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