В Красноярске поймали напавших на школьницу собак

В Красноярске прошла операция по отлову бродячих собак. Такое распоряжение соответствующие службы получили после того, как бездомные псы едва не загрызли школьницу.
Стая агрессивных животных напала на девятилетнюю гимнастку Ярославу, когда девочка шла на тренировку. К счастью, вовремя подоспели случайные прохожие и отец.
Ярослава вспоминает: вместе с мамой собиралась на очередную тренировку в школу олимпийского резерва. Вышла на улицу на несколько минут раньше родителей, и в этот момент ее окружила стая бродячих псов.
Ольга Свиридюк, мать Ярославы: «Они ее завалили на спину, начали кусать. Я дико заорала на весь дом. Подскочил муж и в трусах прямо выпрыгнул с первого этажа из окошка. Побежал за ней. В этот момент мужчина и женщина помогали палками, отгоняли».
Вместо спортивного зала Ярослава попала на операционный стол. Врачи наложили четыре шва и вынесли неутешительный вердикт: со спортом придется повременить. Как минимум до окончания трехмесячного курса уколов от бешенства. Предстоящие соревнования по гимнастике Ярославе придется пропустить.
После случившегося в городе высадился настоящий десант по отлову бродячих собак. Специалисты утверждают, что им удалось отловить всех, кто причастен к нападению. Собак поместили в вольеры, где их осмотрят ветеринары. По факту инцидента следователи уже начали проверку.
Тем временем от жителей дома на улице Гладкова начали поступать новые сигналы: во дворе заметили еще несколько бездомных псов. Защитники животных пообещали поймать их в самое ближайшее время.
Ярослава вспоминает: вместе с мамой собиралась на очередную тренировку в школу олимпийского резерва. Вышла на улицу на несколько минут раньше родителей, и в этот момент ее окружила стая бродячих псов.
Ольга Свиридюк, мать Ярославы: «Они ее завалили на спину, начали кусать. Я дико заорала на весь дом. Подскочил муж и в трусах прямо выпрыгнул с первого этажа из окошка. Побежал за ней. В этот момент мужчина и женщина помогали палками, отгоняли».
Вместо спортивного зала Ярослава попала на операционный стол. Врачи наложили четыре шва и вынесли неутешительный вердикт: со спортом придется повременить. Как минимум до окончания трехмесячного курса уколов от бешенства. Предстоящие соревнования по гимнастике Ярославе придется пропустить.
После случившегося в городе высадился настоящий десант по отлову бродячих собак. Специалисты утверждают, что им удалось отловить всех, кто причастен к нападению. Собак поместили в вольеры, где их осмотрят ветеринары. По факту инцидента следователи уже начали проверку.
Тем временем от жителей дома на улице Гладкова начали поступать новые сигналы: во дворе заметили еще несколько бездомных псов. Защитники животных пообещали поймать их в самое ближайшее время.
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