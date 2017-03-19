Стая бродячих собак напала на ребенка в Красноярске

В Красноярске началась доследственная проверка по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку.

Инцидент произошел 19 марта во дворе жилого дома на улице Гладкова, 1 в Свердловском районе города. Собаки набросились на девочку, сбили с ног и покусали. Рядом с ребенком в тот момент находился отец, которому с помощью прохожих удалось отогнать псов.



Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали у ребенка множественные укусы и раны, однако жизни девочки ничто не угрожает. В настоящее время она находится дома.



СУ СК РФ по Красноярскому краю: «В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак».