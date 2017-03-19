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  • 19.03, 09:29

    Стая бродячих собак напала на ребенка в Красноярске

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    Стая бродячих собак напала на ребенка в Красноярске

    Стая бродячих собак напала на ребенка в Красноярске

    В Красноярске началась доследственная проверка по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку.

    Инцидент произошел 19 марта во дворе жилого дома на улице Гладкова, 1 в Свердловском районе города. Собаки набросились на девочку, сбили с ног и покусали. Рядом с ребенком в тот момент находился отец, которому с помощью прохожих удалось отогнать псов.

    Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали у ребенка множественные укусы и раны, однако жизни девочки ничто не угрожает. В настоящее время она находится дома.

    СУ СК РФ по Красноярскому краю: «В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак».

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