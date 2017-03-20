Основатель Amazon впервые вошел в тройку богатейших людей мира

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В тройку лидеров впервые вошел основатель
онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.
Рост капитала Безоса оказался максимальным среди всех участников рейтинга: за год он стал богаче сразу на $27,6 млрд. Общее состояние бизнесмена оценивается в $72,8 млрд (в прошлом году было $45,2 млрд).
Возглавил рейтинг Forbes основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $86 млрд (+ $11 млрд). Первое место в списке миллиардеров он занимает 18 из последних 23 лет.
На втором месте расположился глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, который увеличил свое состояние на $14,8 млрд.
Самым богатым россиянином в списке оказался совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон. По данным издания, за год Михельсон заработал $4 млрд, а его общее состояние достигло $18,4 млрд. В общемировом рейтинге он занял 46-е место.
Отмечается, что общее состояние богатейших людей планеты выросло на до $7,67 трлн (на 18%). В 2016 году число богачей, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось с 1810 до 2043.
Возглавил рейтинг Forbes основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $86 млрд (+ $11 млрд). Первое место в списке миллиардеров он занимает 18 из последних 23 лет.
На втором месте расположился глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, который увеличил свое состояние на $14,8 млрд.
Самым богатым россиянином в списке оказался совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон. По данным издания, за год Михельсон заработал $4 млрд, а его общее состояние достигло $18,4 млрд. В общемировом рейтинге он занял 46-е место.
Отмечается, что общее состояние богатейших людей планеты выросло на до $7,67 трлн (на 18%). В 2016 году число богачей, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось с 1810 до 2043.
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