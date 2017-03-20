#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 17:21

    Forbes назвал самого богатого россиянина

    1 комментарий
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Forbes назвал самого богатого россиянина

    Forbes назвал самого богатого россиянина

    Forbes назвал самого богатого россиянина
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон второй раз подряд возглавил список самых богатых россиян, составленный журналом Forbes. По данным издания, за год Михельсон заработал $4 млрд, а его общее состояние достигло $18,4 млрд.

    Второе место занял управленец и бизнесмен Алексей Мордашов, который, в частности, возглавляет совет директоров «Северстали». Его состояние оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд).

    На третьей строчке рейтинга российских миллиардеров оказался председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин с состоянием $16,1 млрд (+$6,8 млрд).

    В список богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru