Forbes назвал самого богатого россиянина

Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон второй раз подряд возглавил список самых богатых россиян, составленный журналом Forbes. По данным издания, за год Михельсон заработал $4 млрд, а его общее состояние достигло $18,4 млрд.
Второе место занял управленец и бизнесмен Алексей Мордашов, который, в частности, возглавляет совет директоров «Северстали». Его состояние оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд).
На третьей строчке рейтинга российских миллиардеров оказался председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин с состоянием $16,1 млрд (+$6,8 млрд).
В список богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.
На третьей строчке рейтинга российских миллиардеров оказался председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин с состоянием $16,1 млрд (+$6,8 млрд).
В список богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.
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