В Пятигорске задержаны сотрудники ДПС, до смерти избившие водителя

Четверо ставропольских автоинспекторов стали фигурантами уголовного дела об избиении водителя и его пассажира.
СУ СК РФ по Ставропольскому краю: «В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, в суд готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу».
Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил дело по статье «Убийство» в отношении двоих инспекторов ДПС ОГИБДД. А в отношении капитана и еще одного инспектора — дело о превышении должностных полномочий.
Инцидент произошел в Пятигорске в ночь с четверга на пятницу. Водитель BMW отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД и не остановился. Задержать иномарку, в которой находились два человека, удалось на дороге Лермонтов — Черкесск. После этого, как полагают следователи, автоинспекторы избили нарушителя и его пассажира.
СКР по Ставропольскому краю: «Двое инспекторов ДПС избили руками и ногами водителя, причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. При этом двое других сотрудников ДПС применили физическое насилие по отношению к пассажиру, нанеся ему несколько ударов по различным частям тела».
В краевом УГИБДД ранее утверждали, что 25-летний водитель якобы скончался из-за сильнейшего алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции заверяли, что водитель после того, как его машина была заблокирована, будто бы потерял сознание и умер в присутствии прибывших на место медиков скорой помощи.
Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил дело по статье «Убийство» в отношении двоих инспекторов ДПС ОГИБДД. А в отношении капитана и еще одного инспектора — дело о превышении должностных полномочий.
Инцидент произошел в Пятигорске в ночь с четверга на пятницу. Водитель BMW отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД и не остановился. Задержать иномарку, в которой находились два человека, удалось на дороге Лермонтов — Черкесск. После этого, как полагают следователи, автоинспекторы избили нарушителя и его пассажира.
СКР по Ставропольскому краю: «Двое инспекторов ДПС избили руками и ногами водителя, причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. При этом двое других сотрудников ДПС применили физическое насилие по отношению к пассажиру, нанеся ему несколько ударов по различным частям тела».
В краевом УГИБДД ранее утверждали, что 25-летний водитель якобы скончался из-за сильнейшего алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции заверяли, что водитель после того, как его машина была заблокирована, будто бы потерял сознание и умер в присутствии прибывших на место медиков скорой помощи.
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