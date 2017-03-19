Водитель скончался в своей машине после полицейской погони в Пятигорске

Сегодня в пять утра на пересечении улиц Калинина и Университетской сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Но водитель проигнорировал требование полицейских, после этого началась погоня.
Сотрудникам ГИБДД удалось остановить нарушителя, заблокировав движение несколькими патрульными машинами на трассе Лермонтов — Черкесск. В BMW было два человека — водитель и пассажир. Им обоим требовалась помощь медиков.
УГИБДД Ставропольского края: «Оказалось, что водитель — 25-летний житель Предгорного района — находился в бессознательном состоянии. Пульс едва прощупывался».
Полицейские вызвали на место скорую помощь. Но спасти его не удалось, молодой человек скончался через несколько минут в присутствии медиков. 23-летнего пассажира доставили в больницу с подозрением на сильнейшее алкогольное опьянение. Что стало причиной гибели водителя, установит экспертиза.
УГИБДД Ставропольского края: «У водителя и пассажира взята биологическая жидкость на исследование».
Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства гибели местного жителя за рулем авто, передает «Интерфакс».
УГИБДД Ставропольского края: «Оказалось, что водитель — 25-летний житель Предгорного района — находился в бессознательном состоянии. Пульс едва прощупывался».
Полицейские вызвали на место скорую помощь. Но спасти его не удалось, молодой человек скончался через несколько минут в присутствии медиков. 23-летнего пассажира доставили в больницу с подозрением на сильнейшее алкогольное опьянение. Что стало причиной гибели водителя, установит экспертиза.
УГИБДД Ставропольского края: «У водителя и пассажира взята биологическая жидкость на исследование».
Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства гибели местного жителя за рулем авто, передает «Интерфакс».
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