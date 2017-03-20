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  • 20.03, 03:41

    Власти Сирии отказались принять де Мистуру в преддверии женевских переговоров

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    • Фото Reuters © 2017, Denis Balibouse
    Власти Сирии отказались принять де Мистуру в преддверии женевских переговоров

    Власти Сирии отказались принять де Мистуру в преддверии женевских переговоров

    Власти Сирии отказались принять де Мистуру в преддверии женевских переговоров
  • Фото Reuters © 2017, Denis Balibouse

    • Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуру, намеревавшегося посетить Дамаск до начала нового раунда межсирийских переговоров в Женеве.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, де Мистура обратился к руководству арабской республики с просьбой о возможности приезда в Сирию в преддверии начала женевских встреч, проведение которых запланировано на предстоящей неделе.

    На запрос спецпосланника официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин, констатировал собеседник агентства. По словам источника, де Мистура «стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее».

    Офис де Мистуры сообщил ранее, что межсирийские переговоры продолжатся 23 марта. Срок действия аккредитаций ля журналистов — с 22 марта по 1 апреля. Таким образом, де Мистура, вероятно, рассчитывает завершить этот раунд за неделю, сообщает агентство.

    Ранее Совет безопасности ООН принял заявление в поддержку нового раунда переговоров по Сирии и призвал стороны к конструктивному диалогу.

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