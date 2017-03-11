Совбез ООН поддержал новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию

Совет безопасности ООН принял заявление в поддержку нового раунда переговоров по Сирии и призвал стороны к конструктивному диалогу.
Из текста заявления: «Члены Совета Безопасности ожидают скорейшего возобновления межсирийских переговоров и призывают сирийские стороны возобновить дискуссии в духе доброй воли, а также конструктивно взаимодействовать, не выдвигая предварительных условий».
В документе также говорится, что Совбез ООН решительно поддерживает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, цитирует ТАСС.
Из текста заявления: «Единственное стабильное решение кризиса в Сирии лежит через всесторонний и ведомый самими сирийцами политический процесс, основанный на Женевском коммюнике 30 июня 2012 года, резолюциях Совета Безопасности и заявлениях Международной группы поддержки Сирии».
Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию должен начаться 23 марта. Об этом стало известно после закрытой встречи с участием специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который объявил о намерении провести новый раунд межсирийских переговоров в Женеве.
В заявлении члены Совбеза ООН признали, что возобновление межсирийских переговоров «стало возможным благодаря режиму прекращения огня», договоренность о котором была достигнута в ходе встреч в Астане.
В документе также говорится, что Совбез ООН решительно поддерживает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, цитирует ТАСС.
Из текста заявления: «Единственное стабильное решение кризиса в Сирии лежит через всесторонний и ведомый самими сирийцами политический процесс, основанный на Женевском коммюнике 30 июня 2012 года, резолюциях Совета Безопасности и заявлениях Международной группы поддержки Сирии».
Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию должен начаться 23 марта. Об этом стало известно после закрытой встречи с участием специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который объявил о намерении провести новый раунд межсирийских переговоров в Женеве.
В заявлении члены Совбеза ООН признали, что возобновление межсирийских переговоров «стало возможным благодаря режиму прекращения огня», договоренность о котором была достигнута в ходе встреч в Астане.
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