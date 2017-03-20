В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео

В Кирове двое
подростков-зацеперов прокатились на троллейбусе, повиснув на его задней лестнице. Это вовремя заметил водитель троллейбуса.
Как сообщают местные СМИ, юных нарушителей заметил один из проезжавших мимо автомобилистов, и сообщил об этом водителю троллейбуса.
Мужчина вышел из троллейбуса и пинками прогнал подростков. Этот момент снял видеорегистратор ехавшего позади троллейбуса автомобиля.
Отметим, что на днях депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. УК решили дополнить статьей о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Эта поправка касается тех, кто позволяет себе хулиганить вне транспортного средства, в том числе зацеперов.
Мужчина вышел из троллейбуса и пинками прогнал подростков. Этот момент снял видеорегистратор ехавшего позади троллейбуса автомобиля.
Отметим, что на днях депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. УК решили дополнить статьей о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Эта поправка касается тех, кто позволяет себе хулиганить вне транспортного средства, в том числе зацеперов.
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