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  • 20.03, 02:11
    В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео. Киров, дети и подростки, троллейбусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео

    1 комментарий
    В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео

    В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео

    В Кирове водитель пинками прогнал катавшихся на троллейбусе зацеперов: видео

      В Кирове двое подростков-зацеперов прокатились на троллейбусе, повиснув на его задней лестнице. Это вовремя заметил водитель троллейбуса.

      Как сообщают местные СМИ, юных нарушителей заметил один из проезжавших мимо автомобилистов, и сообщил об этом водителю троллейбуса.

      Мужчина вышел из троллейбуса и пинками прогнал подростков. Этот момент снял видеорегистратор ехавшего позади троллейбуса автомобиля.

      Отметим, что на днях депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. УК решили дополнить статьей о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Эта поправка касается тех, кто позволяет себе хулиганить вне транспортного средства, в том числе зацеперов.

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