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  • 19.03, 21:37
    Марка Цукерберга прочат на пост следующего президента США. Facebook, соцсети, США, Трамп Дональд, Цукерберг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Марка Цукерберга прочат на пост следующего президента США

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    Марка Цукерберга прочат на пост следующего президента США

    Марка Цукерберга прочат на пост следующего президента США

      Трамп только приступил к исполнению своих обязанностей, а Америка уже обсуждает кандидатуру нового президента.

      На WikiLeaks появилась переписка операционного директора Facebook Сендберга с опытным руководителем избирательного штаба Хиллари Клинтон Джоном Подестой. Сендберг просит Подесту о встрече с Цукербергом, которому нужны советы политического наставника.

      В начале года Цукерберг пообещал себе в 2017-м объехать все штаты. И вот он уже встречается со спортсменами, военными, артистами, предпринимателями или с человеком, отсидевшим 30 лет из-за судебной ошибки. Это турне больше всего напоминает именно встречи с избирателями. Все кандидаты делают это во время президентских кампаний.

      О будущем Марка Цукерберга сейчас рассуждают, изучая каждый шаг амбициозного предпринимателя. Цукерберг занимается благотворительностью, иммиграционной реформой, мечтает подключить к Интернету весь мир. Даже совет директоров компании допускает возможность работы основателя Facebook в правительстве.

      Виталий Шкляров, политический консультант: «Он уже более влиятельный, чем любой президент Соединенных Штатов сейчас или в любом обозримом будущем».

      Но пока Цукерберг не проходит по возрасту. К концу первого срока Трампа ему исполнится 35 лет. Но все остальное для участия и победы у него есть, уверен политтехнолог Виталий Шкляров. Он помогал избраться Бараку Обаме, а на минувших выборах продвигал Берни Сандерса и видел, как именно соцсеть Цукерберга сделала президентом Дональда Трампа.

      Виталий Шкляров: «Среднестатистическое количество аудитории у СNN в лучшее эфирное время, в прайм — сегодня порядка 2,5 миллиона человек. Господин Трамп во время своей кампании ежедневно разговаривал с 24 миллионами человек. Они оставляли под каждым его постом в среднем по 1,3 миллиона комментариев».

      Главная цифра прошедших американских выборов — 70 процентов проголосовавших, которые ежедневно заходили в Facebook. Именно к этим людям Трамп стал приходить и разговаривать каждый день. Он первым потратил на цифровую рекламу три четверти бюджета, тогда как раньше нормой считалось 10–15 процентов.

      Брэд Парскаль собрал цифровое досье на каждого американца — пол, любимое пиво, лайки, поисковые запросы, все привычки в Сети — и сделал их главным оружием Трампа. Каждому избирателю кандидат напоминал о себе с поправкой либо на цвет кожи конкретного человека, либо на отношение к производству американских товаров в Китае. Нужные слова нашлись даже для латиноамериканцев и геев — главных заклятых друзей президента.

      Брэд Парскаль, digital-директор в штабе Дональда Трампа: «Цифровые данные не врут, и в этом их прелесть. У меня отличная команда. Мы просто анализировали, как эту информацию можно использовать таким образом, чтобы зацепить людей».

      Трамп освоился на этой площадке. Сегодня телеканалы против него, но в социальных сетях он держит удар и сам атакует. Особое отношение Трампа к главным американским СМИ выражено в его крылатой фразе, которую он использует при любом удобном случае: «Лживые новости». При этом репутация самого Facebook — не лучше. Цукерберг в итоге был вынужден отвечать за все. Сначала за то, что из новостной ленты пропадали популярные новости о республиканцах. Позже — за лавину фейковых новостей. После выборов — за то, что из-за фейков и стала возможна победа Трампа. Точнее из-за того, что в отношении него фальшивых новостей в этом медиа было слишком уж много.

      Новое правило «Кто владеет лайками, тот владеет миром» работает пока не для всех. Точно в случае Трампа — он смог, и отчасти для Цукерберга, если сможет повторить.

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