Акции сторонников и противников Трампа обернулись битвами и задержаниями

В Калифорнии митинг сторонников президента закончился столкновениями. Город Беркли присоединился к акции «Марш за Трампа», которая проходила по всей стране.
Одновременно на улицы вышли и недовольные политикой главы государства. Завязалась потасовка, в ход пошли палки и дубинки. Во время стычек 7 человек получили ранения. В ситуацию вмешалась полиция, более 20 человек задержаны, у них изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски.
Участник акции: «Три парня напали на меня сзади, ударили по голове и повалили на землю».
Участница акции: «Меня толкнул молодой человек с флагом в руках. Я не смогла сама подняться на ноги, меня ударили по голове флагом».
не утихают со дня выборов. «Марши за Трампа» провели в 28 штатах.
Участник акции: «Три парня напали на меня сзади, ударили по голове и повалили на землю».
Участница акции: «Меня толкнул молодой человек с флагом в руках. Я не смогла сама подняться на ноги, меня ударили по голове флагом».
не утихают со дня выборов. «Марши за Трампа» провели в 28 штатах.
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