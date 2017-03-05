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  • 05.03, 10:21

Акции сторонников и противников Трампа обернулись битвами и задержаниями

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  • Фото Reuters © 2017, Stephen Lam
Акции сторонников и противников Трампа обернулись битвами и задержаниями

Акции сторонников и противников Трампа обернулись битвами и задержаниями

Акции сторонников и противников Трампа обернулись битвами и задержаниями
  • Фото Reuters © 2017, Stephen Lam

    • В Калифорнии митинг сторонников президента закончился столкновениями. Город Беркли присоединился к акции «Марш за Трампа», которая проходила по всей стране.

    Одновременно на улицы вышли и недовольные политикой главы государства. Завязалась потасовка, в ход пошли палки и дубинки. Во время стычек 7 человек получили ранения. В ситуацию вмешалась полиция, более 20 человек задержаны, у них изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски.

    Участник акции: «Три парня напали на меня сзади, ударили по голове и повалили на землю».

    Участница акции: «Меня толкнул молодой человек с флагом в руках. Я не смогла сама подняться на ноги, меня ударили по голове флагом».

    Сторонники президента вышли на улицы в ответ на акции протеста, которые в США не утихают со дня выборов. «Марши за Трампа» провели в 28 штатах.

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