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  • 19.03, 03:25

    СМИ: в КНДР протестировали мощный ракетный двигатель

    3 комментария

    СМИ: в КНДР протестировали мощный ракетный двигатель

    СМИ: в КНДР протестировали мощный ракетный двигатель

    Северная Корея сообщила, что протестировала новый мощный ракетный двигатель.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на Reuters, тест был осуществлен на ракетодроме Тончхан-ни. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что удачный тест — «новое рождение» ракетной индустрии страны.

    Как сообщает агентство KCNA, Ким Чен Ын лично присутствовал на ракетодроме — ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.

    Последний раз Пхеньян проводил аналогичные испытания в сентябре прошлого года. Тогда отмечалось, что двигатель предназначен для осуществления запуска геостационарного спутника.

    Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян провел ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний. В этом году КНДР также несколько раз запускала ракеты, в последний раз — 6 марта — они упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на южнокорейской территории.

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