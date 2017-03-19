Кадыров осудил «позорное» решение Европейского суда о запрете хиджабов на работе

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал позорным постановление Европейского суда, санкционирующее возможность работодателям запрещать на рабочих местах религиозную одежду и символику, в том числе хиджабы. По его мнению, речь идет о скрытой войне, объявленной религиям.
Согласно решению Европейского суда, опубликованному во вторник, работодатели могут ввести запрет в том случае, если есть «внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа». В таком случае запрет, как постановил суд, «не является прямой дискриминацией».
Рамзан Кадыров: «Несколько дней назад Европейский суд юстиции принял позорное постановление, позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям. По их мнению, ограничение религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию. Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное „Нет!“ попыткам наложить полный запрет на их религиозные права».
Глава Чечни выразил уверенность в том, что представители других религий продемонстрируют такое же отношение к решению Европейского суда.
Рамзан Кадыров: «Несколько дней назад Европейский суд юстиции принял позорное постановление, позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям. По их мнению, ограничение религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию. Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное „Нет!“ попыткам наложить полный запрет на их религиозные права».
Глава Чечни выразил уверенность в том, что представители других религий продемонстрируют такое же отношение к решению Европейского суда.
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