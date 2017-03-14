Европейский суд признал правомерным запрет на ношение хиджаба на работе

Европейский суд разрешил руководству компаний из стран ЕС запрещать своим сотрудникам носить на работе религиозную одежду и символику.
Постановление вынесено после рассмотрения иска жительниц Франции и Бельгии, которым их руководство запретило носить хиджабы на работе. Компания, в которой работает бельгийка, запрет на ношение религиозных символов прописан в уставе. А француженку заставили снять с головы платок после жалобы одного из клиентов.
Европейский суд постановил, что работодатель вправе запрещать своим сотрудникам надевать «любую видимую политическую, философскую и религиозную атрибутику». Однако запрет должен быть основан на внутренних правилах компании, обязывающих работников выглядеть «естественно».
В постановлении также отмечается, что подобная мера не является «прямой дискриминацией».
Европейский суд постановил, что работодатель вправе запрещать своим сотрудникам надевать «любую видимую политическую, философскую и религиозную атрибутику». Однако запрет должен быть основан на внутренних правилах компании, обязывающих работников выглядеть «естественно».
В постановлении также отмечается, что подобная мера не является «прямой дискриминацией».
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