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  • 14.03, 14:15

Европейский суд признал правомерным запрет на ношение хиджаба на работе

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  • Фото Reuters © 2017, Yves Herman
Европейский суд признал правомерным запрет на ношение хиджаба на работе

Европейский суд признал правомерным запрет на ношение хиджаба на работе

Европейский суд признал правомерным запрет на ношение хиджаба на работе
  • Фото Reuters © 2017, Yves Herman

    • Европейский суд разрешил руководству компаний из стран ЕС запрещать своим сотрудникам носить на работе религиозную одежду и символику.

    Постановление вынесено после рассмотрения иска жительниц Франции и Бельгии, которым их руководство запретило носить хиджабы на работе. Компания, в которой работает бельгийка, запрет на ношение религиозных символов прописан в уставе. А француженку заставили снять с головы платок после жалобы одного из клиентов.

    Европейский суд постановил, что работодатель вправе запрещать своим сотрудникам надевать «любую видимую политическую, философскую и религиозную атрибутику». Однако запрет должен быть основан на внутренних правилах компании, обязывающих работников выглядеть «естественно».

    В постановлении также отмечается, что подобная мера не является «прямой дискриминацией».

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