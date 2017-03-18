Глава Крыма предложил сделать Путина пожизненным президентом

Сергей Аксёнов пояснил свои слова о введении монархии в России. По словам главы Крыма, он выступал за пожизненное президентство Владимира Путина, а не за смену конституционного строя в России.
Сергей Аксёнов: «Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы».
Глава Крыма добавил, что в условиях, когда против России ополчились определенные силы, «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», цитирует Аксёнова сайт Вести.Ru.
Ранее на этой неделе глава Крыма заявил, что Россия нуждается в такой форме правления, как монархия. Демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, в России, по словам Аксёнова, «не нужна».
Глава Крыма добавил, что в условиях, когда против России ополчились определенные силы, «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», цитирует Аксёнова сайт Вести.Ru.
Ранее на этой неделе глава Крыма заявил, что Россия нуждается в такой форме правления, как монархия. Демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, в России, по словам Аксёнова, «не нужна».
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