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  • 15.03, 08:27

Сергей Аксёнов предложил вернуть монархию в Россию

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Сергей Аксёнов предложил вернуть монархию в Россию

Сергей Аксёнов предложил вернуть монархию в Россию

Глава Крыма заявил о необходимости вернуть в Россию монархию.

В эфире телеканала «Первый Крымский» Сергей Аксёнов заявил, что Россия нуждается в такой форме правления, как монархия.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия. Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, притом что у нас есть внешний враг, — это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии».

Также глава Крыма выразил мнение, что президенту в России нужно больше полномочий.

Сергей Аксёнов: «Почему я говорю, что я — солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры».

Глава Крыма заявил, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, и в качестве наглядного примера привел Украину.

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