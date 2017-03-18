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  • 18.03, 21:21
    Фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией собрал в Москве 150 тысяч человек. Воробьевы горы, Крым, Москва, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией собрал в Москве 150 тысяч человек

    2 комментария
    Фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией собрал в Москве 150 тысяч человек

    Фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией собрал в Москве 150 тысяч человек

    Фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией собрал в Москве 150 тысяч человек

      Сегодня вся страна с размахом отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, 18 марта 2014-го, в Кремле был подписан исторический документ. В состав РФ вошли Республика Крым и город Севастополь, а более двух миллионов жителей полуострова стали гражданами России.

      Концерты, выставки, танцевальные конкурсы и спортивные состязания проходят сегодня по всей стране. Грандиозный праздник прошел и в Москве. Студенческий фестиваль на Воробьёвых горах, по данным полиции, собрал 150 тысяч человек.

      В охране общественного порядка были задействованы около трех тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

      18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России.

      Опубликовано НТВ 17 марта 2017 г.

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