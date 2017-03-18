#ТЫСУПЕР!
Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 18:20
    Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами. Воробьевы горы, Крым, Москва, памятные даты, Севастополь, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами

    1 комментарий
    Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами

    Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами

    Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами

      Сегодня в России отмечают третью годовщину знаменательного события: 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

      В Севастополе праздник начался с возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны города. После этого состоялся торжественный митинг у монумента «Матрос и Солдат».

      Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах. Во Владивостоке торжественный митинг начался с залпа у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Поздравляя горожан с годовщиной воссоединения, губернатор предложил сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами. На набережной собрались более 17 тысяч человек.

      В Красноярске стартовал фестиваль «Крымская весна». В городском парке выступили местные творческие коллективы, прошли квесты и викторины, посвященные географии и истории Крыма.

      А в Москве грандиозное праздничное шоу начнется сегодня на Воробьёвых горах.

      Министерство иностранных дел подарило крымчанам к трехлетней годовщине песню. Исполнил ее музыкант Владимир Куклин, а слова написал сотрудник департамента печати и информации Василий Харитонов, сын автора легендарной песни «День победы».

      18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России.

      Опубликовано НТВ 17 марта 2017 г.

      Новости по теме

      Воссоединение Крыма с Россией

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru