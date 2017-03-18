Годовщину воссоединения с Крымом по всей стране отмечают митингами и концертами

Сегодня в России отмечают третью годовщину знаменательного события: 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
В Севастополе праздник начался с возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны города. После этого состоялся торжественный митинг у монумента «Матрос и Солдат».
Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах. Во Владивостоке торжественный митинг начался с залпа у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Поздравляя горожан с годовщиной воссоединения, губернатор предложил сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами. На набережной собрались более 17 тысяч человек.
В Красноярске стартовал фестиваль «Крымская весна». В городском парке выступили местные творческие коллективы, прошли квесты и викторины, посвященные географии и истории Крыма.
А в Москве грандиозное праздничное шоу начнется сегодня на Воробьёвых горах.
Министерство иностранных дел подарило крымчанам к трехлетней годовщине песню. Исполнил ее музыкант Владимир Куклин, а слова написал сотрудник департамента печати и информации Василий Харитонов, сын автора легендарной песни «День победы».
Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах. Во Владивостоке торжественный митинг начался с залпа у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Поздравляя горожан с годовщиной воссоединения, губернатор предложил сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами. На набережной собрались более 17 тысяч человек.
В Красноярске стартовал фестиваль «Крымская весна». В городском парке выступили местные творческие коллективы, прошли квесты и викторины, посвященные географии и истории Крыма.
А в Москве грандиозное праздничное шоу начнется сегодня на Воробьёвых горах.
Министерство иностранных дел подарило крымчанам к трехлетней годовщине песню. Исполнил ее музыкант Владимир Куклин, а слова написал сотрудник департамента печати и информации Василий Харитонов, сын автора легендарной песни «День победы».
18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России.Опубликовано НТВ 17 марта 2017 г.
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