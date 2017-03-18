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  • 18.03, 19:51

    Коллеги и спортсмены скорбят по хоккейному тренеру и комментатору Сергею Гимаеву

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    • Фото РИА Новости, Евгений Одиноков
    Коллеги и спортсмены скорбят по хоккейному тренеру и комментатору Сергею Гимаеву

    Коллеги и спортсмены скорбят по хоккейному тренеру и комментатору Сергею Гимаеву

    Коллеги и спортсмены скорбят по хоккейному тренеру и комментатору Сергею Гимаеву
  • Фото РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Федерация хоккея России организует минуту молчания в память о заслуженном тренере России и телекомментаторе Сергее Гимаеве, который скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

    Почтить память многократного чемпиона СССР ФХР планирует перед товарищеским матчем олимпийской сборной России с командой Южной Кореи, который пройдет 19 марта.

    Президент ФХР Владислав Третьяк назвал кончину Гимаева «очень большим ударом».

    Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее. Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек — профессионал везде, и везде заслужил уважение».

    Соболезнования родным и близким заслуженного тренера России выразили московский ЦСКА, в составе которого Гимаев восемь раз выигрывал чемпионат СССР, КХЛ, вице-премьер Виталий Мутко, известные спортсмены и телекомментаторы.

    ХК ЦСКА: «Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с миллионами болельщиков и близких знаменитого хоккеиста и яркого популяризатора хоккея».

    Вячеслав Фетисов: «Не хочется верить в это… Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье, из-за этого мы и теряем своих друзей. Он жил хоккеем, нашел себя в комментаторском деле. Сергей Наильевич был частью всего этого прогресса, что было связано с хоккеем, умел отстаивать свою позицию».

    Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Всегда, когда уходят спортсмены, большие люди, это очень грустно и вызывает горечь. Выражаю соболезнования родным и близким, его поклонникам. Человек делал очень много для развития хоккея и его популяризации, это большая потеря для всех нас. Гимаев делал все для поддержки хоккея в регионах и шел в правильном направлении».





    Вечная память……

    Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)



    Причиной смерти Сергея Гимаева, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

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