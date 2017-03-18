Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

Восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА и известный хоккейный ведущий телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле.
Как сообщили в Федерации хоккея России, во время матча Сергей Гимаев «почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание».
ФХР: «Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни».
«Матч ТВ»: «Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось».
Олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин, комментируя произошедшее агентству «Р-Спорт», предположил, что у Сергея Наильевича оторвался тромб.
Илья Бякин: «Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело».
За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В составе ЦСКА Гимаев восемь раз выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов.
ФХР: «Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни».
Ушёл из жизни Сергей Гимаев.— Хоккей России (@russiahockey) March 18, 2017
Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. pic.twitter.com/jphjO6j6zq
«Матч ТВ»: «Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось».
Олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин, комментируя произошедшее агентству «Р-Спорт», предположил, что у Сергея Наильевича оторвался тромб.
Илья Бякин: «Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело».
За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В составе ЦСКА Гимаев восемь раз выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов.
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