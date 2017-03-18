Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

Ушёл из жизни Сергей Гимаев.



Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. pic.twitter.com/jphjO6j6zq — Хоккей России (@russiahockey) March 18, 2017

Как сообщили в Федерации хоккея России, во время матча Сергей Гимаев «почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание».: «Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни».: «Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось».Олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин, комментируя произошедшее агентству «Р-Спорт», предположил, что у Сергея Наильевича оторвался тромб.: «Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело».За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В составе ЦСКА Гимаев восемь раз выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов.