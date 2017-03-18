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  • 18.03, 19:51

    Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

    6 комментариев
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

    Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

    Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА и известный хоккейный ведущий телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле.

    Как сообщили в Федерации хоккея России, во время матча Сергей Гимаев «почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание».

    ФХР: «Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни».


    «Матч ТВ»: «Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось».

    Олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин, комментируя произошедшее агентству «Р-Спорт», предположил, что у Сергея Наильевича оторвался тромб.

    Илья Бякин: «Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело».

    За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В составе ЦСКА Гимаев восемь раз выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов.

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