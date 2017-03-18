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  • 18.03, 19:51

    «Локомотив» и «Спартак» поделили очки в Черкизове

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    • Фото РИА Новости, лександр Вильф
    «Локомотив» и «Спартак» поделили очки в Черкизове

    «Локомотив» и «Спартак» поделили очки в Черкизове

    «Локомотив» и «Спартак» поделили очки в Черкизове
  • Фото РИА Новости, лександр Вильф

    • Московский «Локомотив» не смог удержать победный счет в домашнем матче с лидером сезона «Спартаком».

    Встреча 20-го тура чемпионата России по футболу в Черкизове завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля открыли счет на 41-й минуте встречи. Гол «в раздевалку» в ворота «Спартака» отправил Ари.

    Восстановил равновесие на 52-й минуте полузащитник красно-белых Квинси Промес.


    Несмотря на потерю очков, «Спартак» продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 45 очками в активе. «Локомотив» с 27 очками остался десятым.

    Добавим, что по ходу матча фанаты «Спартака» устроили баннерный перформанс, высмеяв таким образом фильм британского телеканала BBC о российских футбольных ультрас.

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