«Локомотив» и «Спартак» поделили очки в Черкизове

Московский «Локомотив» не смог удержать победный счет в домашнем матче с лидером сезона «Спартаком».
Встреча 20-го тура чемпионата России по футболу в Черкизове завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля открыли счет на 41-й минуте встречи. Гол «в раздевалку» в ворота «Спартака» отправил Ари.
Восстановил равновесие на 52-й минуте полузащитник красно-белых Квинси Промес.
Несмотря на потерю очков, «Спартак» продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 45 очками в активе. «Локомотив» с 27 очками остался десятым.
Добавим, что по ходу матча фанаты «Спартака» устроили баннерный перформанс, высмеяв таким образом фильм британского телеканала BBC о российских футбольных ультрас.
Восстановил равновесие на 52-й минуте полузащитник красно-белых Квинси Промес.
Матч окончен.#ЛокоСпартак 1:1 (0:1).— ФК Локомотив (@fclm_official) March 18, 2017
Гол: Ари, 42.
Это было хорошее дерби! pic.twitter.com/UDmk1Hxudw
Несмотря на потерю очков, «Спартак» продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 45 очками в активе. «Локомотив» с 27 очками остался десятым.
Добавим, что по ходу матча фанаты «Спартака» устроили баннерный перформанс, высмеяв таким образом фильм британского телеканала BBC о российских футбольных ультрас.
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