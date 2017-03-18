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  • 18.03, 18:20

    Париж поддержал требование Москвы к Киеву прекратить блокаду Донбасса

    2 комментария

    Париж поддержал требование Москвы к Киеву прекратить блокаду Донбасса

    Париж поддержал требование Москвы к Киеву прекратить блокаду Донбасса

    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал требование Москвы к властям Украины прекратить блокаду Донбасса.

    Как сообщили в МИД РФ, в ходе разговора Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что прочное перемирие не может быть обеспечено без «подкрепляющих» его политических шагов.

    МИД РФ: «Украинские власти должны положить конец попыткам тотальной блокадой вынудить регион к капитуляции и приступить, наконец, к реализации минского „комплекса мер“ во всей его совокупности. Жан-Марк Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса».

    Украина прекратила грузовые перевозки с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 15 марта и до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений, а также «возврата захваченных предприятий».

    В Кремле считают, что действия Киева ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

    Госдеп США призвал к мирному урегулированию проблемы и предупредил о ее негативных последствиях для минских соглашений.

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