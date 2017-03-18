Париж поддержал требование Москвы к Киеву прекратить блокаду Донбасса

Министр иностранных дел Франции
Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал требование Москвы к властям Украины прекратить блокаду Донбасса.
Как сообщили в МИД РФ, в ходе разговора Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что прочное перемирие не может быть обеспечено без «подкрепляющих» его политических шагов.
МИД РФ: «Украинские власти должны положить конец попыткам тотальной блокадой вынудить регион к капитуляции и приступить, наконец, к реализации минского „комплекса мер“ во всей его совокупности. Жан-Марк Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса».
прекратила грузовые перевозки с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 15 марта и до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений, а также «возврата захваченных предприятий».
В Кремле считают, что действия Киева ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Госдеп США призвал к мирному урегулированию проблемы и предупредил о ее негативных последствиях для минских соглашений.
МИД РФ: «Украинские власти должны положить конец попыткам тотальной блокадой вынудить регион к капитуляции и приступить, наконец, к реализации минского „комплекса мер“ во всей его совокупности. Жан-Марк Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса».
прекратила грузовые перевозки с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 15 марта и до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений, а также «возврата захваченных предприятий».
В Кремле считают, что действия Киева ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Госдеп США призвал к мирному урегулированию проблемы и предупредил о ее негативных последствиях для минских соглашений.
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