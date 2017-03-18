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  • 18.03, 15:18

    В Сети шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

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    • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    В Сети шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

    В Сети шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

    В Сети шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Пользователи социальных сетей обсуждают взгляд, которым канцлер ФРГ одарила дочь президента США накануне на встрече в Вашингтоне.

    Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что появление Иванки Трамп на совещании между немецкими и американскими бизнес-лидерами и представителями руководства ФРГ и США было неуместно, пишет сайт «Комсомольской правды».

    Иванка Трамп, звезда реалити-шоу и бизнесвумен, торгующая ювелирными изделиями, сидела за круглым столом рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, у которой есть ученая степень по химии, кроме того, она свободно владеет русским языком. Это необычное соседство привлекло внимание пользователей соцсетей, в частности, из-за уничижительного взгляда Меркель на дочь Дональда Трампа. Посыпался шквал шуток. Пользователи стали придумывать, какие мысли вертелись в тот момент в голове Меркель.

    Лина Лора Проссер: «Меркель: что, черт возьми, она тут делает?»




    Southpaw: «Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить „а что ты делаешь на этой встрече?“»




    Алекс Кокчаров: «Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?»



    Сама Иванка заявила, что для нее было честью принять участие в обсуждении бизнес-вопросов между представителями двух стран. Для нее это уже не первый случай, когда она становится объектом шуток из-за ее присутствия на встречах с иностранными лидерам. В Сети высмеяли то, как дочь Дональда Трампа пожирала глазами премьера Канады Джастина Трюдо. Кроме того, ее резко раскритиковали за снимок в президентском кресле. Также в Сети посмеялись над взглядами, который бросал в сторону Иванки Трамп на инаугурации ее отца Билл Клинтон.

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