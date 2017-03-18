В Сети шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

Пользователи социальных сетей обсуждают взгляд, которым канцлер ФРГ одарила дочь президента США накануне на встрече в Вашингтоне.
Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что появление Иванки Трамп на совещании между немецкими и американскими бизнес-лидерами и представителями руководства ФРГ и США было неуместно, пишет сайт «Комсомольской правды».
Иванка Трамп, звезда реалити-шоу и бизнесвумен, торгующая ювелирными изделиями, сидела за круглым столом рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, у которой есть ученая степень по химии, кроме того, она свободно владеет русским языком. Это необычное соседство привлекло внимание пользователей соцсетей, в частности, из-за уничижительного взгляда Меркель на дочь Дональда Трампа. Посыпался шквал шуток. Пользователи стали придумывать, какие мысли вертелись в тот момент в голове Меркель.
Лина Лора Проссер: «Меркель: что, черт возьми, она тут делает?»
Southpaw: «Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить „а что ты делаешь на этой встрече?“»
Алекс Кокчаров: «Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?»
бросал в сторону Иванки Трамп на инаугурации ее отца Билл Клинтон.
Иванка Трамп, звезда реалити-шоу и бизнесвумен, торгующая ювелирными изделиями, сидела за круглым столом рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель, у которой есть ученая степень по химии, кроме того, она свободно владеет русским языком. Это необычное соседство привлекло внимание пользователей соцсетей, в частности, из-за уничижительного взгляда Меркель на дочь Дональда Трампа. Посыпался шквал шуток. Пользователи стали придумывать, какие мысли вертелись в тот момент в голове Меркель.
Лина Лора Проссер: «Меркель: что, черт возьми, она тут делает?»
Merkel: «what on earth are you doing here?» pic.twitter.com/Jrp5g0tmza— Lina Lora Prosser (@linaloraprosser) 17 марта 2017 г.
Southpaw: «Теперь мы знаем, как на тебя смотрит Меркель, когда хочет спросить „а что ты делаешь на этой встрече?“»
Now we know what Merkel’s «why are you at this meeting?» face looks like. pic.twitter.com/l635DLxgS6— southpaw (@nycsouthpaw) 17 марта 2017 г.
Алекс Кокчаров: «Какую должность занимает Иванка в администрации президента США?»
#Germany’s Chancellor Angela #Merkel was sat next to @IvankaTrump during WH official talks. What is Ivanka’s job in the #US administration? pic.twitter.com/tAFMYjiFlx— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 17 марта 2017 г.
бросал в сторону Иванки Трамп на инаугурации ее отца Билл Клинтон.
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