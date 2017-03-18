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  • 18.03, 07:43

    За сутки работы в Пальмире российские саперы обезвредили более 120 взрывных устройств

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    За сутки работы в Пальмире российские саперы обезвредили более 120 взрывных устройств

    За сутки работы в Пальмире российские саперы обезвредили более 120 взрывных устройств

    Российские специалисты приступили к разминированию исторической части сирийской Пальмиры и жилых кварталов города.

    Валерий Овдиенко, командир отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ полковник: «Личный состав отряда приступил к разминированию исторической части и мест проживания людей в Пальмире. Работы организованы на подступах к городу и в исторической части, а также внутри него. В течение первых пяти-шести часов работы личным составом обезврежены более 120 взрывоопасных предметов».

    Овдиенко также сообщил, что российские специалисты обнаружили в городе два склада боеприпасов. Взрывоопасные предметы с этих складов вывозят из города и уничтожают, цитирует ТАСС.

    Специалисты Минобороны РФ подчеркнули, что саперы прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить инфраструктуру Пальмиры, в том числе историческую часть города.

    Валерий Овдиенко: «Все то, что можно вывезти и уничтожить за пределами города, вывозится».

    Напомним, российские саперы прилетели в Сирию, чтобы помочь в разминировании древней Пальмиры. В первую очередь от взрывных устройств очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также историческую часть города.

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