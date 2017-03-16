Российские саперы привезли в Пальмиру собак и новые модели миноискателей

Отряды российских саперов прилетели в Сирию, чтобы помочь в разминировании Пальмиры.

Транспортные самолеты доставили 150 военных, 17 единиц техники и собак из Подмосковья в аэропорт Хмеймим. Затем отряд совершил марш-бросок до Пальмиры.



В первую очередь саперы очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также историческую часть города. Специалисты впервые будут использовать новые модели миноискателей и средств защиты.