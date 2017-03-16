#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 08:43
Российские саперы привезли в Пальмиру собак и новые модели миноискателей. Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские саперы привезли в Пальмиру собак и новые модели миноискателей

комментировать

Российские саперы привезли в Пальмиру собак и новые модели миноискателей

Российские саперы привезли в Пальмиру собак и новые модели миноискателей

    Отряды российских саперов прилетели в Сирию, чтобы помочь в разминировании Пальмиры.

    Транспортные самолеты доставили 150 военных, 17 единиц техники и собак из Подмосковья в аэропорт Хмеймим. Затем отряд совершил марш-бросок до Пальмиры.

    В первую очередь саперы очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также историческую часть города. Специалисты впервые будут использовать новые модели миноискателей и средств защиты.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru