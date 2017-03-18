СМИ: украинские следователи хотят допросить Манафорта по делу о коррупции

Бывшего главу избирательного штаба Трампа подозревают в причастности к коррупции на Украине.
Как передает CNN со ссылкой на свои источники, представители украинских следственных органов несколько раз обращались с соответствующими запросами к американским властям, но не получили ответа ни в ФБР ни в Минюсте США.
Из текста сообщения CNN: «Следователи в Киеве заявили, что они за 2 года подавали семь запросов с просьбой о помощи в проведении допроса бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, включая отправку писем директору ФБР Джеймсу Коми и представителям Министерства юстиции США».
Напомним, в статье американской газеты Politico, рассказывающей о том, как киевские власти оказывали помощь экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику Дональду Трампу, сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 августа 2016 года опубликовало документы, якобы доказывающие, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт «получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича». Издание полагает, что действия Украины оказали влияние на избирательную кампанию и привели к отставке Манафорта, а также способствовали распространению в СМИ информации «о связях Трампа и Москвы».
Из текста сообщения CNN: «Следователи в Киеве заявили, что они за 2 года подавали семь запросов с просьбой о помощи в проведении допроса бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, включая отправку писем директору ФБР Джеймсу Коми и представителям Министерства юстиции США».
Напомним, в статье американской газеты Politico, рассказывающей о том, как киевские власти оказывали помощь экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику Дональду Трампу, сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 августа 2016 года опубликовало документы, якобы доказывающие, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт «получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича». Издание полагает, что действия Украины оказали влияние на избирательную кампанию и привели к отставке Манафорта, а также способствовали распространению в СМИ информации «о связях Трампа и Москвы».
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