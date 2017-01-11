СМИ: Киев пытался помешать победе Трампа на выборах

Украинские власти оказывали помощь
ТАСС со ссылкой на американскую газету Politico, представители украинского правительства открыто подвергали сомнению тот факт, что Трамп годен на пост главы государства.
экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику Дональду Трампу во время проходившей в прошлом году избирательной кампании.
Газета также напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 августа 2016 года опубликовало документы, якобы доказывающие, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича. Украинские власти даже начали расследование по этому делу, которое, как отмечает издание, пришлось откатить назад уже после обнародования результатов президентских выборов США.
Также сообщается, что украинское правительство оказывало помощь союзникам Клинтон в сборе порочащей Трампа и его помощников информации. Так, один из консультантов Национального комитета Демократической партии встречался с представителями высшего украинского руководства, как отмечается в статье, в посольстве Украины в Вашингтоне. Во время переговоров обсуждались связи между Трампом, Манафортом и Россией.
Газета полагает, что такие действия Украины все же оказали влияние на избирательную кампанию и вынудили Манафорта покинуть свой пост, а также привели к распространению в СМИ информации о связях Трампа и Москвы.
Между тем сам Трамп заявил ранее, что Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния на него.
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