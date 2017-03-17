В Рощине закрыли зараженную ротавирусом скважину

В поселке продолжаются противоэпидемические мероприятия. Роспотребнадзору вынесено представление от прокуратуры.
В поселке Рощино закрыли зараженную вирусом скважину. В населенном пункте Ленобласти, где еще недавно действовал режим чрезвычайного положения, продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Специалисты ищут источник вспышки кишечной инфекции: берут пробы из местного водопровода, ведут лабораторные исследования. Сегодня Роспотребнадзор сообщил первые результаты.
После обеззараживания качество воды в школе и детских садах теперь отвечает требованиям. Однако по решению суда деятельность учреждений до сих пор приостановлена.
Между тем в отношении руководства рощинского водоканала составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Ситуацией уже заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство потребовало от регионального Роспотребнадзора провести проверку, поступает ли рощинцам питьевая вода надлежащего качества.
Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Олег Коваль. А пока представители Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать кипяченую или бутилированную воду.
Специалисты ищут источник вспышки кишечной инфекции: берут пробы из местного водопровода, ведут лабораторные исследования. Сегодня Роспотребнадзор сообщил первые результаты.
После обеззараживания качество воды в школе и детских садах теперь отвечает требованиям. Однако по решению суда деятельность учреждений до сих пор приостановлена.
Между тем в отношении руководства рощинского водоканала составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Ситуацией уже заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство потребовало от регионального Роспотребнадзора провести проверку, поступает ли рощинцам питьевая вода надлежащего качества.
Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Олег Коваль. А пока представители Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать кипяченую или бутилированную воду.
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