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  • 17.03, 21:06
    В Рощине закрыли зараженную ротавирусом скважину. ЖКХ, Ленинградская область, водоснабжение, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Рощине закрыли зараженную ротавирусом скважину

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    В Рощине закрыли зараженную ротавирусом скважину

    В Рощине закрыли зараженную ротавирусом скважину

      В поселке продолжаются противоэпидемические мероприятия. Роспотребнадзору вынесено представление от прокуратуры.

      В поселке Рощино закрыли зараженную вирусом скважину. В населенном пункте Ленобласти, где еще недавно действовал режим чрезвычайного положения, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

      Специалисты ищут источник вспышки кишечной инфекции: берут пробы из местного водопровода, ведут лабораторные исследования. Сегодня Роспотребнадзор сообщил первые результаты.

      После обеззараживания качество воды в школе и детских садах теперь отвечает требованиям. Однако по решению суда деятельность учреждений до сих пор приостановлена.

      Между тем в отношении руководства рощинского водоканала составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Ситуацией уже заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство потребовало от регионального Роспотребнадзора провести проверку, поступает ли рощинцам питьевая вода надлежащего качества.

      Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Олег Коваль. А пока представители Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать кипяченую или бутилированную воду.

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