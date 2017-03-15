Вода с запахом канализации: в Рощине введен режим ЧС

Причиной для ЧС в поселке под Петербургом стали обращения жителей к медикам и жалобы на качество питьевой воды. Сегодня люди вышли на улицы. Стихийный митинг спровоцировало бездействие местных властей.
Массовое заболевание ротавирусной инфекцией, по словам рощинцев, началось еще 10 дней назад. Но чиновники якобы пытались замолчать ситуацию.
Первые цистерны с питьевой водой в поселке появились только сегодня, после того как положением дел заинтересовались СМИ. При этом людей о привозной воде никто не предупреждал, а их доводы об отравленной воде даже депутаты игнорировали, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Зато предыдущие десять дней с помощью листовок, расклеенных на домах, чиновники упорно рекомендовали тщательно мыть все овощи и фрукты, а также пить кипяченую воду. И массовая вспышка инфекции в Рощине 4 марта произошла именно из-за воды, подозревают жители. Кто умывался, кто пил чай — симптомы у всех одинаковые.
Ирина Иванова, житель Рощино: «В пятницу к вечеру у всех началась рвота. Одним словом, кишечное расстройство. Всё это началось массово. А в воскресенье во всех аптеках Рощина закончились лекарства от кишечных расстройств».
Многие уверены: в их водопровод каким-то образом попали канализационные стоки, которые проходят в непосредственной близости от скважины. Но, по словам жителей, местные власти якобы не торопятся эти проблемы исправлять.
Татьяна Зимина, житель Рощино: «Запах идет от питьевой воды. Открываешь кран, вода пахнет канализацией».
Во всех рощинских школах занятия отменены до 17 марта. Но не исключено, что вынужденные каникулы продлят до следующей недели. Слишком массовым оказалось отравление и среди детей.
В администрации сначала просто бросали трубку. Потом все же согласились ответить на волнующие вопросы жителей. Однако представитель рощинского водоканала даже при таком количестве разъяренных людей оставался невозмутим.
Григорий Гулаков, директор МУП «Водоканал Рощино»: «Есть регламентная рекомендация Роспотребнадзора, которую мы выполняем. Это дополнительная дезинфекция сети водоснабжения. На каждой скважине устанавливается дозированная система хлора. Все анализы соответствуют нормам».
В Роспотребнадзоре, наоборот, признали, что происходит что-то неладное. Рост заболеваемости кишечными инфекциями в поселении превышает среднемноголетние показатели.
На стихийный сход жителей не менее стихийно отреагировали в областном комитете по ЖКХ. Говорят, никаких проблем в системах водоснабжения не обнаружили, просто дополнительно обеззараживают воду.
Сергей Кузьмин, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области: «Сегодня взяли пробы из пяти скважин и родника. Во всех источниках водоподачи в поселок Рощино пробы показали хорошие результаты. А в жилых домах по Садовой улице, детсадах и школах взяли пробы из кранов. И там есть вопросы, связанные с качеством холодной воды».
Правда, жители такой молниеносности властей, кажется, совсем не верят. Ведь воду, что она есть, что ее нет, пить все равно нельзя. И что делать в такой ситуации, не все понимают.
Первые цистерны с питьевой водой в поселке появились только сегодня, после того как положением дел заинтересовались СМИ. При этом людей о привозной воде никто не предупреждал, а их доводы об отравленной воде даже депутаты игнорировали, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Зато предыдущие десять дней с помощью листовок, расклеенных на домах, чиновники упорно рекомендовали тщательно мыть все овощи и фрукты, а также пить кипяченую воду. И массовая вспышка инфекции в Рощине 4 марта произошла именно из-за воды, подозревают жители. Кто умывался, кто пил чай — симптомы у всех одинаковые.
Ирина Иванова, житель Рощино: «В пятницу к вечеру у всех началась рвота. Одним словом, кишечное расстройство. Всё это началось массово. А в воскресенье во всех аптеках Рощина закончились лекарства от кишечных расстройств».
Многие уверены: в их водопровод каким-то образом попали канализационные стоки, которые проходят в непосредственной близости от скважины. Но, по словам жителей, местные власти якобы не торопятся эти проблемы исправлять.
Татьяна Зимина, житель Рощино: «Запах идет от питьевой воды. Открываешь кран, вода пахнет канализацией».
Во всех рощинских школах занятия отменены до 17 марта. Но не исключено, что вынужденные каникулы продлят до следующей недели. Слишком массовым оказалось отравление и среди детей.
В администрации сначала просто бросали трубку. Потом все же согласились ответить на волнующие вопросы жителей. Однако представитель рощинского водоканала даже при таком количестве разъяренных людей оставался невозмутим.
Григорий Гулаков, директор МУП «Водоканал Рощино»: «Есть регламентная рекомендация Роспотребнадзора, которую мы выполняем. Это дополнительная дезинфекция сети водоснабжения. На каждой скважине устанавливается дозированная система хлора. Все анализы соответствуют нормам».
В Роспотребнадзоре, наоборот, признали, что происходит что-то неладное. Рост заболеваемости кишечными инфекциями в поселении превышает среднемноголетние показатели.
На стихийный сход жителей не менее стихийно отреагировали в областном комитете по ЖКХ. Говорят, никаких проблем в системах водоснабжения не обнаружили, просто дополнительно обеззараживают воду.
Сергей Кузьмин, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области: «Сегодня взяли пробы из пяти скважин и родника. Во всех источниках водоподачи в поселок Рощино пробы показали хорошие результаты. А в жилых домах по Садовой улице, детсадах и школах взяли пробы из кранов. И там есть вопросы, связанные с качеством холодной воды».
Правда, жители такой молниеносности властей, кажется, совсем не верят. Ведь воду, что она есть, что ее нет, пить все равно нельзя. И что делать в такой ситуации, не все понимают.
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