В Ленобласти десятки жителей Рощина подхватили ротавирус в водопроводной воде

Роспотребнадзор проводит проверку по факту массовых отравлений в поселке Рощино Выборгского района. В больницы за помощью обратилось около 100 человек.
Жители поселка Рощино выстраиваются в очередь за питьевой водой. В эти минуты специалисты продолжают проверку поселкового водопровода. Люди жалуются на недомогание и предполагают, что в краны могли просочиться канализационные стоки.
По некоторой информации, эту версию рассматривает и Роспотребнадзор. Исследования показали, что в некоторых местах питьевая вода не соответствует гигиеническим требованием по микробиологическим показателям. Однако официальных данных о том, что в поселке произошло массовое отравление, пока нет.
Первые новости о проблемах в Рощине появились еще 4 марта. Тогда почти половина жителей обнаружила у себя схожие симптомы. Сейчас в поселке закрыты школа и детский сад. В местной администрации рекомендуют использовать кипяченую воду. На улицах развесили соответствующие объявления с извинениями от «Водоканала».
Медики предположили, что жители Рощина страдают от ротавирусной инфекции. После резонанса в СМИ и социальных сетях главный врач местной больницы записал видеообращение. Ролик опубликован на официальном сайте Рощинской администрации. При этом медики причины вспышки объясняют своеобразным образом.
Эрнест Казаров, главный врач ГБУЗ ЛО «Рощинская районная больница»: «Хочу сообщить, что в связи с проведенной вакцинацией по гриппу на территории Рощинского поселения 2016–2017 года не отмечалось вспышки гриппа. Соответственно какая-то инфекция должна была так или иначе всплыть. Поэтому появилась ротавирусная инфекция, или, как ее называют, кишечный грипп».
Подробное о том, что сегодня происходит в Рощине и что об этом думают жители поселка, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова в программе «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.
По некоторой информации, эту версию рассматривает и Роспотребнадзор. Исследования показали, что в некоторых местах питьевая вода не соответствует гигиеническим требованием по микробиологическим показателям. Однако официальных данных о том, что в поселке произошло массовое отравление, пока нет.
Первые новости о проблемах в Рощине появились еще 4 марта. Тогда почти половина жителей обнаружила у себя схожие симптомы. Сейчас в поселке закрыты школа и детский сад. В местной администрации рекомендуют использовать кипяченую воду. На улицах развесили соответствующие объявления с извинениями от «Водоканала».
Медики предположили, что жители Рощина страдают от ротавирусной инфекции. После резонанса в СМИ и социальных сетях главный врач местной больницы записал видеообращение. Ролик опубликован на официальном сайте Рощинской администрации. При этом медики причины вспышки объясняют своеобразным образом.
Эрнест Казаров, главный врач ГБУЗ ЛО «Рощинская районная больница»: «Хочу сообщить, что в связи с проведенной вакцинацией по гриппу на территории Рощинского поселения 2016–2017 года не отмечалось вспышки гриппа. Соответственно какая-то инфекция должна была так или иначе всплыть. Поэтому появилась ротавирусная инфекция, или, как ее называют, кишечный грипп».
Подробное о том, что сегодня происходит в Рощине и что об этом думают жители поселка, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова в программе «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.
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