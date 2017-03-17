S&P улучшило прогноз по суверенным рейтингам России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) изменило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России со «стабильного» на «позитивный».
При этом долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».
Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте сохранены S&P на уровне «B/A-3».
Отметим, что в середине февраля прогноз по суверенным рейтингам России улучшило агентство Moody’s. Прогноз пересмотрели с «негативного» на «стабильный».
Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте сохранены S&P на уровне «B/A-3».
Отметим, что в середине февраля прогноз по суверенным рейтингам России улучшило агентство Moody’s. Прогноз пересмотрели с «негативного» на «стабильный».
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