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  • 17.03, 21:06

    S&P улучшило прогноз по суверенным рейтингам России

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    S&P улучшило прогноз по суверенным рейтингам России

    S&P улучшило прогноз по суверенным рейтингам России

    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) изменило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России со «стабильного» на «позитивный».

    При этом долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».

    Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте сохранены S&P на уровне «B/A-3».

    Отметим, что в середине февраля прогноз по суверенным рейтингам России улучшило агентство Moody’s. Прогноз пересмотрели с «негативного» на «стабильный».

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