Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз суверенных рейтингов России с «негативного» на «стабильный».
Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ подтверждены на уровне Ba1, краткосрочный рейтинг — Not Prime, сообщает «Интерфакс».
По данным ТАСС, агентство улучшило прогноз из-за принятия властями РФ среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа. В Moody’s отметили, что экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.
По данным ТАСС, агентство улучшило прогноз из-за принятия властями РФ среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа. В Moody’s отметили, что экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.
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