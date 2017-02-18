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  • 18.02, 05:12

Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России

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Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России

Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз суверенных рейтингов России с «негативного» на «стабильный».

Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ подтверждены на уровне Ba1, краткосрочный рейтинг — Not Prime, сообщает «Интерфакс».

По данным ТАСС, агентство улучшило прогноз из-за принятия властями РФ среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа. В Moody’s отметили, что экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада.

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