Шипулин добыл бронзу на заключительном этапе КМ по биатлону

Антон Шипулин показал третий результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
На дистанции 10 км российский биатлонист не допустил ни одного промаха, но уступил победителю 21,3 секунды.
Золото досталось норвежцу Йоханнесу Бё. А вторую строчку занял француз Мартен Фуркад, который уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.
Что же касается других россиян, то Евгений Гараничев стал восьмым, Алексей Волков — 30-м, Матвей Елисеев — 31-м, Александр Логинов — 38-м, Антон Бабиков — 42-м, а Игорь Малиновский — 86-м.
Отметим, что этап Кубка мира в Норвегии является заключительным. Он завершится 19 марта.
Золото досталось норвежцу Йоханнесу Бё. А вторую строчку занял француз Мартен Фуркад, который уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира.
Что же касается других россиян, то Евгений Гараничев стал восьмым, Алексей Волков — 30-м, Матвей Елисеев — 31-м, Александр Логинов — 38-м, Антон Бабиков — 42-м, а Игорь Малиновский — 86-м.
Отметим, что этап Кубка мира в Норвегии является заключительным. Он завершится 19 марта.
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