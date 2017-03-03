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  • 03.03, 17:24

Фуркад досрочно завоевал шестой Большой хрустальный глобус

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Фуркад досрочно завоевал шестой Большой хрустальный глобус

Фуркад досрочно завоевал шестой Большой хрустальный глобус

Француз Мартен Фуркад одержал победу в общем зачете Кубка мира по биатлону и повторил достижение Уле Эйнара Бьёрндалена.

Фуркад стал третьим в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане.

Этот успех позволил французу набрать 1068 очков в общем зачете и стать недосягаемым для конкурентов. У ближайшего преследователя, Антона Шипулина, в активе 708 баллов. Если россиянин выиграет все шесть личных гонок, оставшихся до конца сезона, он сможет сравняться с Фуркадом по количеству очков. Однако француз останется лидером по числу побед в гонках. На данный момент Фуркад выиграл 11 стартов против одной победы у Шипулина.



Таким образом, 28-летний Фуркад смог в шестой раз подряд выиграть Большой хрустальный глобус. Ранее шесть этих трофеев удавалось собрать только Уле Эйнару Бьёрндалену.

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