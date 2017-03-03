Фуркад досрочно завоевал шестой Большой хрустальный глобус

6th consecutive big globe for @martinfkde but he did not realise it right away «already a big emotion on this @pyeongchang2018 track» #pyc17 pic.twitter.com/WMmXcIetQp — IBU World Cup (@IBU_WC) 3 марта 2017 г.

Фуркад стал третьим в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане.Этот успех позволил французу набрать 1068 очков в общем зачете и стать недосягаемым для конкурентов. У ближайшего преследователя, Антона Шипулина, в активе 708 баллов. Если россиянин выиграет все шесть личных гонок, оставшихся до конца сезона, он сможет сравняться с Фуркадом по количеству очков. Однако француз останется лидером по числу побед в гонках. На данный момент Фуркад выиграл 11 стартов против одной победы у Шипулина.Таким образом, 28-летний Фуркад смог в шестой раз подряд выиграть Большой хрустальный глобус. Ранее шесть этих трофеев удавалось собрать только Уле Эйнару Бьёрндалену.