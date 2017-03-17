Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме

Коллаж, на котором изображена канцлер Германии Ангела Меркель в нацистской форме, появился на первой полосе ежедневной турецкой газеты Günes.
На первой полосе турецкой Günes рядом с «переодетой» Ангелой Меркель, которой подрисовали усы щеточкой, как у Гитлера, написано «Фрау Гитлер» и «уродливая тетя» на турецком языке. Рядом с канцлером Германии изображена свастика.
Немецкое издание Bild отмечает, что СМИ Турции объявили Европе войну. Накануне угрожающие материалы появились также в проправительственной турецкой газете Sabah. Авторы одной из статей писали «Эй, Европа и Голландия, вы боретесь ни за что! Вашей силы недостаточно, чтобы остановить Турцию».
Германия и Нидерланды используют «нацистские методы».
Немецкое издание Bild отмечает, что СМИ Турции объявили Европе войну. Накануне угрожающие материалы появились также в проправительственной турецкой газете Sabah. Авторы одной из статей писали «Эй, Европа и Голландия, вы боретесь ни за что! Вашей силы недостаточно, чтобы остановить Турцию».
Германия и Нидерланды используют «нацистские методы».
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