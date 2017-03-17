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  • 17.03, 21:06

    Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме

    1 комментарий
    Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме

    Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме

    Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме
  • Фото: haberler.com

    • Коллаж, на котором изображена канцлер Германии Ангела Меркель в нацистской форме, появился на первой полосе ежедневной турецкой газеты Günes.

    На первой полосе турецкой Günes рядом с «переодетой» Ангелой Меркель, которой подрисовали усы щеточкой, как у Гитлера, написано «Фрау Гитлер» и «уродливая тетя» на турецком языке. Рядом с канцлером Германии изображена свастика.

    Немецкое издание Bild отмечает, что СМИ Турции объявили Европе войну. Накануне угрожающие материалы появились также в проправительственной турецкой газете Sabah. Авторы одной из статей писали «Эй, Европа и Голландия, вы боретесь ни за что! Вашей силы недостаточно, чтобы остановить Турцию».

    Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся после отменены митингов в рамках референдума о конституционной реформе в Турции. На мероприятии должен был выступать глава МИД Турции, но его самолету не разрешили приземлиться в Роттердаме. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поведение голландских политиков не останется безнаказанным, а также заявил, что Германия и Нидерланды используют «нацистские методы».

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