Амстердам потребовал от Анкары извинений за сравнение с нацистами

Дипломатический скандал между Нидерландами и Турцией набирает обороты.
Амстердам потребовал от Анкары извинений за сравнение голландцев с нацистами. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. По его словам, высказывания президента Турции, который сделал провокационное заявление, недопустимы и не способствуют деэскалации конфликта.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Мы не хотели такого развития событий. Мы хотели, чтобы турецкий министр по делам семьи и социальных дел не вмешивалась в протест. Митинги привели к хаосу и сценам, которые мы видели в Роттердаме. А затем некоторые турецкие политики говорят о нацизме и фашизме в Нидерландах, в стране, которую во время Второй мировой войны атаковали нацисты. Подобные высказывания совершенно неприемлемы».
В Нидерландах уверены, что снижение напряжения в интересах обеих стран. Но в Турции, видимо, считают иначе. Президент страны снова за словом в карман не полез, назвав Голландию «банановой республикой».
Конфликт между двумя странами разгорелся из-за того, что власти Нидерландов запретили турецким политикам устраивать митинги в королевстве в поддержку конституционной реформы. Сначала страна не дала разрешение на посадку самолету МИД Турции. А позже в Роттердаме не дали выступить турецкому министру по делам семьи и социальной политики, женщину сопроводили к границе. Акции против действий голландских властей после инцидента прошли не только в самой Турции, но и в некоторых европейский странах, в том числе во Франции и Германии.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Мы не хотели такого развития событий. Мы хотели, чтобы турецкий министр по делам семьи и социальных дел не вмешивалась в протест. Митинги привели к хаосу и сценам, которые мы видели в Роттердаме. А затем некоторые турецкие политики говорят о нацизме и фашизме в Нидерландах, в стране, которую во время Второй мировой войны атаковали нацисты. Подобные высказывания совершенно неприемлемы».
В Нидерландах уверены, что снижение напряжения в интересах обеих стран. Но в Турции, видимо, считают иначе. Президент страны снова за словом в карман не полез, назвав Голландию «банановой республикой».
Конфликт между двумя странами разгорелся из-за того, что власти Нидерландов запретили турецким политикам устраивать митинги в королевстве в поддержку конституционной реформы. Сначала страна не дала разрешение на посадку самолету МИД Турции. А позже в Роттердаме не дали выступить турецкому министру по делам семьи и социальной политики, женщину сопроводили к границе. Акции против действий голландских властей после инцидента прошли не только в самой Турции, но и в некоторых европейский странах, в том числе во Франции и Германии.
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