Коррупция, Олимпиада, импичмент: в Южной Корее разгорелся новый скандал

В Южной Корее после импичмента президенту разгорается новый скандал вокруг подготовки к зимним Играм. Отставка, коррупция и Олимпиада роковым образом совпали не только в Южной Корее.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осмотрел олимпийскую деревню в Пхёнчане — меньше года до зимних Игр, все вроде в порядке: стройка идет, неподалеку Северная Корея испытывает ракеты, но это привычно. Непривычно другое: Томас Бах хотел встретиться с президентом страны, а ее нет: сместили, устроили импичмент. Теперь на ее месте сидит и. о. президента, который уверяет олимпийскую делегацию, что Игры пройдут в лучшем виде.
Наверное, президент Пак Кын Хе ожидала, что Олимпиада добавит ей популярности, а ее вместо этого смели, обвиняя в коррупции. Как раз это слово звучало в 2007 году, когда Пхёнчан только бился за право проведения Игр с Сочи и проиграл: сколько тогда было сказано, что Россия нечестно победила. А сейчас идет расследование против корейских спортивных чиновников: госконтракты, родственники. Пресса сообщает, что в спортивный скандал замешаны и крупные корейские компании. Праздник спорта должен был принести кому-то неплохие деньги, но люди вышли на улицы и все испортили.
И это уже становится традицией: Олимпиада — уличные беспорядки — импичмент президента. В точности так все произошло на летних Играх 2016 года в Бразилии. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Японии. Там сейчас разгорается скандал вокруг продажи земли с участием семьи премьер-министра.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Наверное, президент Пак Кын Хе ожидала, что Олимпиада добавит ей популярности, а ее вместо этого смели, обвиняя в коррупции. Как раз это слово звучало в 2007 году, когда Пхёнчан только бился за право проведения Игр с Сочи и проиграл: сколько тогда было сказано, что Россия нечестно победила. А сейчас идет расследование против корейских спортивных чиновников: госконтракты, родственники. Пресса сообщает, что в спортивный скандал замешаны и крупные корейские компании. Праздник спорта должен был принести кому-то неплохие деньги, но люди вышли на улицы и все испортили.
И это уже становится традицией: Олимпиада — уличные беспорядки — импичмент президента. В точности так все произошло на летних Играх 2016 года в Бразилии. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Японии. Там сейчас разгорается скандал вокруг продажи земли с участием семьи премьер-министра.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Комментарии