Песков объяснил отсутствие Медведева на заседании Совбеза

Дмитрий Медведев пропустил сегодняшнее совещание президента с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отсутствие премьера на совещании связано с его графиком работы. Медведев принимает участие не в каждой встрече главы государства с членами Совбеза.
При этом Песков отметил, что ничего не может сказать о здоровье премьера, предает ТАСС. Этот вопрос Песков переадресовал в пресс-службу правительства.
Напомним, Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 марта рассказал о болезни Медведева. Говоря о ситуации с гриппом в стране, президент отметил, что премьера «не уберегли» от инфекции. Впрочем, 16 марта Медведев провел заседание кабмина, посвященное федеральным целевым программам.
При этом Песков отметил, что ничего не может сказать о здоровье премьера, предает ТАСС. Этот вопрос Песков переадресовал в пресс-службу правительства.
Напомним, Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 марта рассказал о болезни Медведева. Говоря о ситуации с гриппом в стране, президент отметил, что премьера «не уберегли» от инфекции. Впрочем, 16 марта Медведев провел заседание кабмина, посвященное федеральным целевым программам.
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