«Не уберегли»: Путин сообщил правительству о болезни Медведева

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава кабинета министров на нем отсутствовал.
Открывая заседание, президент сообщил, что Дмитрий Медведев приболел, и выразил обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью гриппом.
Владимир Путин, президент РФ: «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел».
У Дмитрия Медведева на 14 марта был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Однако глава правительства был вынужден все планы отменить.
На совещании глава Минздрава доложила президенту, что, по прогнозам, сезон гриппа завершится во второй половине апреля. За последние пять лет заболеваемость уменьшилась более чем в три раза, а в этом сезоне благодаря отечественным вакцинам удалось добиться и снижения смертности от гриппа в 20 раз.
В ходе заседания обсуждали и другой актуальный вопрос — грядущие паводки. Так, в этом году к борьбе с весенним половодьем привлекут технику Минобороны, Росгвардии, погранслужб. Под особое наблюдение уже взяты наиболее уязвимые участки гидротехнических сооружений и дамбы.
Владимир Путин, президент РФ: «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел».
У Дмитрия Медведева на 14 марта был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Однако глава правительства был вынужден все планы отменить.
На совещании глава Минздрава доложила президенту, что, по прогнозам, сезон гриппа завершится во второй половине апреля. За последние пять лет заболеваемость уменьшилась более чем в три раза, а в этом сезоне благодаря отечественным вакцинам удалось добиться и снижения смертности от гриппа в 20 раз.
В ходе заседания обсуждали и другой актуальный вопрос — грядущие паводки. Так, в этом году к борьбе с весенним половодьем привлекут технику Минобороны, Росгвардии, погранслужб. Под особое наблюдение уже взяты наиболее уязвимые участки гидротехнических сооружений и дамбы.
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